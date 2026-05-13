ABD basını: İran savaşının ABD’ye toplam maliyeti 1 trilyon doları bulabilir

ABD ile İran arasında bitmek bilmeyen süreç...

İki ülke ateşkes nedeniyle bir süredir birbirine saldırmazken kalıcı barış konusunda bir türlü beklenen adım atılamıyor.

Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka İran ekonomisini zora sokarken ABD cephesi içinde maliyetler her geçen gün yükseliyor.

ABD BASININA GÖRE MALİYET 1 TRİYON DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR

ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) bütçe denetleme görevi yürüten Jules Hurst’ın dün İran savaşının şimdiye kadar olan maliyetinin 29 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından CNN International bir iddia ortaya attı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International’ın haberinde, İran savaşının uzun vadeli etkileriyle birlikte ABD’ye toplam maliyetinin 1 trilyon dolara ulaşabileceği aktarıldı.

UZUN VADELİ ETKİLERE VURGU YAPILDI

Uzmanlara dayandırılan habere göre, söz konusu hesaplama yalnızca kısa vadeli harcamaları değil, uzun vadeli etkileri de kapsıyor.

Buna göre ABD’nin hassas güdümlü mühimmatlar da dahil olmak üzere mühimmat stoklarını yeniden oluşturması yıllar sürebilir.

KULLANILMASI AYRI MALİYET YERİNE KONMASI AYRI

Örneğin, kullanılan tek bir Tomahawk füzesinin maliyetinin şu anda yaklaşık 2 milyon dolar olduğu, ancak bunun yerine konmasının yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olabileceği belirtiliyor.

Çatışmada kullanılan uçak gemisi taarruz grupları da dahil olmak üzere askeri teçhizatın orta ve uzun vadeli bakımının önümüzdeki 4-5 yıl içinde onlarca, hatta yüz milyarlarca dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

PERSONELE YÖNELİK MASRAFLAR DA SÖZ KONUSU

Ayrıca çatışmaya dahil olan 55 bin askeri personel için sosyal yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar ayrıca çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisini de hesaba katıyor.

Buna göre artan enerji ve tüketim ürünleri fiyatları ABD içinde de yükselişe yol açmış durumda ve galon başına benzin fiyatının kısa süre içinde 5 dolara çıkabileceği öngörülüyor.