ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: İran ile görüşmeler pazar günü olabilir

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ABD-İran hattında sıcak temas devam ediyor.

Kalıcı barış anlaşması için imzalar dijital ortamda atılırken İsviçre'de yapılması beklenen tören bir süreliğine ertelendi.

Öte yandan Washington ve Tahran yönetiminden yetkililer, bu süreçte karşılıklı açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

Son açıklama ise müzakereleri, ABD Başkanı Trump adına yürütmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'dan geldi.

"GÖRÜŞMELER PAZAR GÜNÜ OLABİLİR"

JD Vance, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "İran ile görüşmeler pazar günü olabilir." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı ayrıca, "Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran görüşmeleri için sahada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR"

Kafalardaki soru işaretlerinin normal olduğunu ifade eden Vance, "İran ile görüşmeler olumlu ilerliyor.

Birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum." diye konuştu.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI YENİDEN KAPATTI

Öte yandan Vance'ın açıklama yaptığı dakikalarda sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İran Ortak Askeri Karargahı, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatacağını açıkladı.

İSRAİL ATEŞKESE UYMADI

Yapılan açıklamada, kararın alınmasındaki nedenin ABD'nin verdiği taahhütlere uymaması ve İsrail tarafından gerçekleştirilen ateşkes ihlalinin olduğu belirtildi.