A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na erken vedası alay konusu oldu

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni erken sona erdi.

24 yıl aranın ardından ilk kez dev organizasyonda boy gösteren milliler, son maçına çıkmadan gruptan çıkma şansını yitirdi.

D Grubu'nda ilk maçında Avustralya'ya 2-0'lık skorla mağlup olarak ay-yıldızlılar, ikinci maçında da Paraguay'a 1-0 yenildi ve puansız bir şekilde son sırada konumlandı.

MİLLİLERİN ELENMESİ GÜNDEM OLDU

ABD ile oynanacak son maç öncesi Dünya Kupası'ndan elenen milliler ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Dünya çapında büyük bir yankı uyandıran bu gelişmenin ardından çok sayıda caps ortaya atıldı.

Güçlü kadrosuna rağmen büyük hayal kırıklığı yaratan millilerin son 32 turunu görememesi, alay konusu oluşturdu.

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