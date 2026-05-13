ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarderleri de götürdü

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Görüşme için dün gece yola çıkan Trump, geçtiğimiz dakikalarda da Çin'e ulaştı.

Trump, burada Şi Cinping tarafından görevlendirilen heyet tarafından Pekin'de karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir araya gelecek.

MİLYARDERLERİ DE GÖTÜRDÜ

ABD’nin önde gelen bazı şirketlerinden üst düzey yöneticiler, ticaret diplomasisine destek vermek üzere Trump ile birlikte Çin’e geldi.

Elon musk, Trump ile birlikte uçaktan indi ve hemen arkasında görüntü verdi.

DİĞER İSİMLER KİMLER

Heyette yer alan şirket yöneticileri arasında; Boeing’den Kelly Ortberg, Apple’dan Tim Cook, Meta’dan Dina Powell McCormick, Tesla’dan Elon Musk, Cargill’den Brian Sikes, Goldman Sachs’tan David Solomon, BlackRock’tan Larry Fink, Visa’dan Ryan McInerney ve Mastercard’dan Michael Miebach gibi isimler bulunuyor.

New York Times’a göre Cisco’dan Chuck Robbins de ilk davet listesinde bulunuyordu ancak şirket onun katılamayacağını açıkladı.

ÇİN İLE ANLAŞMALARI VAR

Yöneticilerin birçoğunun Çin ile devam eden anlaşmaları bulunuyor.

CNBC’nin haberine göre Ortberg, geçen ay yaptığı kazanç duyurusunda Çin’in şirketten “çok sayıda” uçak siparişi verebileceğini söyledi.

Fraser ise kasım ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada yatırımcıların Çin’e yeniden ilgi göstermeye başladığını ifade etti.

KÜRESEL GELİŞMELER İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Pekin’de gerçekleşecek bu yeni zirve, 2025 yılı sonunda sağlanan ticaret ateşkesinin geleceği ve bölgesel çatışmaların durdurulması açısından belirleyici bir rol oynayacak.

İki liderin bugüne kadarki en karmaşık dosya yüküyle masaya oturacağı bu randevu, sadece ABD ve Çin arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşın seyri ve küresel enerji arzı güvenliğini de doğrudan etkileyecek.

"YENİ AÇILIM" SİNYALİ

Bir dizi ticari anlaşma ve satın alma mutabakatının önünü açabileceği öngörülen ziyarete, özellikle finans devlerinden bazı isimlerin davet edilmesi, Çin ödeme sistemleri pazarında yeni bir açılımın sinyali olarak yorumlanıyor.