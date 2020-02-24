ABD Başkanı Trump Hindistan'da

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında Hindistan'a gitti.

Trump'ı, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıladı.

36 SAATLİK ZİYARET

ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump ve kızı Ivanka Trump da 36 saatlik Hindistan ziyaretinde yer alan isimler arasında...

Trump’ın Hindistan ziyareti, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini derinleştirmeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.

YENİ DELHİ İLE TİCARET ANLAŞMASI

Yeni Delhi'ye gidişi öncesinde konuşan Donald Trump, "Hindistan ile bir ticaret anlaşması yapabiliriz, ancak büyük bir anlaşmayı daha sonraya bırakabilirim." dedi.





HİNDİSTAN PROGRAMI

Trump, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi'nin 13 yıl yaşadığı Sabarmati Nehri bölgesine gidecek.

Modi ve Trump, Sardar Patel Stadyumu'nda ortak mitingde konuşacak.