taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1443
Euro
6.6444
Altın
1669.28
Borsa
114545.92
Gram Altın
329.354
Bitcoin
59737.22

ABD Başkanı Trump Hindistan'da

ABD Başkanı Donald Trump, 36 saatlik Hindistan ziyaretine başladı. Trump'ın eşi ve kızı da ziyarette yer aldı.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında Hindistan'a gitti.

Trump'ı, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıladı.

36 SAATLİK ZİYARET

ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump ve kızı Ivanka Trump da 36 saatlik Hindistan ziyaretinde yer alan isimler arasında...

ABD Başkanı Trump Hindistan'da

Trump’ın Hindistan ziyareti, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini derinleştirmeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.

YENİ DELHİ İLE TİCARET ANLAŞMASI

Yeni Delhi'ye gidişi öncesinde konuşan Donald Trump, "Hindistan ile bir ticaret anlaşması yapabiliriz, ancak büyük bir anlaşmayı daha sonraya bırakabilirim." dedi.

ABD Başkanı Trump Hindistan'da



HİNDİSTAN PROGRAMI

Trump, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi'nin 13 yıl yaşadığı Sabarmati Nehri bölgesine gidecek.

Modi ve Trump, Sardar Patel Stadyumu'nda ortak mitingde konuşacak.

ABD Başkanı Trump Hindistan'da

ABD Başkanı Trump Hindistan'da

ABD Başkanı Trump Hindistan'da

ABD Başkanı Trump Hindistan'da

ABD Başkanı Trump Hindistan'da

İlginizi Çekebilir
Şi Cinping: Koronavirüs acımasız ve karmaşık durumda
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüsün "acımasız ve karmaşık" olduğunu belirtti. Çin lideri, salgını kendileri için "büyük bir sınav" şeklinde nitelendirdi.
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ruhani'den ABD yaptırımlarına koronavirüs benzetmesi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın maruz kaldığı ABD yaptırımlarını koronavirüse benzetti.
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransız İslam'ı" planı kapsamında kadın imam, başkent Paris'te cuma namazı kıldırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
90
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
130
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
129
Donald Trump anketlerde önde gidiyor
Donald Trump anketlerde önde gidiyor
17
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de neden savaşıyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de neden savaşıyoruz
278
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
232
Mustafa Cengiz: Mayısta ipi göğüsleriz
Mustafa Cengiz: Mayısta ipi göğüsleriz
22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir