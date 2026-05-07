ABD Başkanı Trump: İran askeri anlamda yenildi

Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor.

İran ile ABD arasında sağlanan kırılgan ateşkes, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerle zayıflıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada anlaşmaya varılabileceğine inandığını ve sürecin yaklaşık bir hafta içinde sonuçlanmasını beklediğini ifade etmişti.

Trump, İran ile yaşanan gerilime dair yeni değerlendirmeler yapmayı da sürdürüyor.

"İRAN, ASKERİ OLARAK YENİLMİŞ DURUMDA"

Trump, "Full Measure" adlı haber platformuna verdiği röportajın yayımlanan ilk bölümünde, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran'ın hava, deniz ve kara unsurlarına çok ciddi zararlar verdiklerini savunan Trump, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar. Belki bunun farkında değiller ama bence farkındalar, çünkü bu konuyla uğraşıyorlar. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve şu anda askeri olarak yenilmiş durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

"İRAN'I YENİDEN İNŞA ETMELERİ 20 YIL SÜRER"

İran'ın önce bir anlaşmaya varıp sonra bunu bozduğunu ileri süren Trump, Tahran'daki liderler için "zor bir grup" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Bugün ayrılsak (İran'ı) yeniden inşa etmeleri 20 yıl sürer." dedi.

Röportajı yapan gazeteci Sharyl Attkisson, röportajın tamamının pazar günü paylaşılacağını ancak bazı bölümleri parça parça yayımlayacaklarını belirtti.