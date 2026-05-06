Donald Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması

Orta Doğu'da sular ısınıyor.

İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor..

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin nihai bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmasına yönelik beklentiler artarken, ABD basını sürece ilişkin dikkat çekici bir iddia öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli haber kanalı Fox News kanalından Bret Baier'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşma konusundaki son durumu değerlendirdi.

"İRAN'LA ANLAŞMA KONUSUNDA İYİMSERİM"

Habere göre, Trump bir basın mensubuna verdiği röportajda, İran ile bir anlaşmaya varılması için Tahran yönetimine herhangi bir son tarih verip vermediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu vurgularken, aynı zamanda temkinli olduğunu da dile getirdi.

"HER ŞEYİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN 1 HAFTA"

Baier, Trump'ın, İran'la anlaşma süreci konusunda nasıl bir takvimi öngördüğü sorusuna, "her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta" cevabını verdiğini söyledi.