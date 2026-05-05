ABD Başkanı Trump: İran için olabilecek en iyi şey ateşkesi yürürlükte tutmamızdır

ABC News'e telefon üzerinden verdiği kısa röportajda İran savaşındaki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ve Amerikan savaş gemilerine saldırısına değindi.

"Yoğun bir ateş açılmadı" diyen Trump, 'ateşkesin ihlal edilip edilmediği' sorusuna, "Size açıklama yaparız. Gemiler hareket ediyor. Dün gece çok fazla gemi, büyük gemiler hareket etti ve ateş açılmadı. Sanırım son zamanlarda biraz oldu. Bunu inceliyorum" şeklinde yanıt verdi.

"İRAN ATEŞKESİN YÜRÜRLÜKTE KALMASINI UMMALI"

İran'ın ateşkesin yürürlükte kalmasını umması gerektiğini söyleyen Trump, "Onlar için olabilecek en iyi şey, bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaya ilişkin olarak Trump, "Bunu yeni duyduk ve inceleyeceğiz. Olması gereken şey, Güney Kore'nin devreye girmesi. Vurulan Güney Kore gemisiydi. Bence eğer geminiz vuruluyorsa hemen birilerini göndermelisiniz" diye konuştu.

"BİR ŞEKİLDE KAZANIRIZ"

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar hakkındaki soru üzerine Trump, bu ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava araçlarının 'büyük ölçüde düşürüldüğünü' kaydederek, "Büyük bir hasar yok" ifadesini kullandı.

Gelişmelerin savaşın sona erme ihtimali açısından ne anlama geldiği sorusuna Trump, "Durumu kontrol altında tutuyoruz. Bir şekilde kazanırız" cevabını verdi.