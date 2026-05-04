Trump'tan Hürmüz çıkışı: ABD gemileri vurulursa İran'ı yeryüzünden silerim

Silahlar yeniden patladı...

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden ateşkes sürecinde bugün önemli bir çatlak yaşandı.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi, 2 füze ile hedef aldığı bildirildi.

ABD İDDİALARI YALANLADI

CENTCOM yaptığı açıklamada İran basının haberini "Hiçbir ABD gemisi vurulmadı." sözleriyle yalanladı.

İran medyasının Devrim Muhafızları'nın bir Amerikan savaş gemisine saldırdığı iddiasının 'uydurma' ve 'doğru olmadığını' belirtti.

DONALD TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran ile artan Hürmüz Boğazı gerilimine ilişkin son durumu değerlendirdi.

"SALDIRI OLURSA İRAN'I YERYÜZÜNDEN SİLERİM"

Başkan Trump, açıklamasında tehditlerine bir yenisini daha eklerken bu defa seviyeyi artırdı.

ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine saldırı olursa İran'ı yeryüzünden silerim" dedi.

BAE'YE FÜZE ATEŞLENDİ

Öte yandan aynı gün İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 füze ateşlendiği duyuruldu.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerin 3'ünün engellendiği 1'inin ise denize düştüğü belirtildi.

BAE: İran'dan gelen 3 füzeyi engelledik

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Yaşanan gerilim piyasalara da sert bir şekilde yansıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, yaklaşık yüzde 5 oranında artarak 110 doların üzerinde işlem görmeye başladı.