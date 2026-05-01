ABD Başkanı Trump: İran müzakereleri istenen noktaya gitmiyor

Beyaz Saray'dan Florida'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına çeşitli konularda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderler birbirleriyle anlaşamadığını öne sürerek son tekliften memnun olmadığını ifade etti.

Trump, "İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor" değerlendirmesinde bulundu ve bunun sebebi olarak da Tahran yönetimindeki fikir ayrılıklarını ve görüşmelerde birden fazla grupla muhatap olmak zorunda kalmalarını gösterdi.

İran ile görüşmelerin sadece 'telefon üzerinden' ilerlediği bilgisini paylaşan Trump, "İran, anlaşma yapmak istiyor çünkü esasen ellerinde artık ordu kalmadı. Anlaşma yapmayı arzuluyorlar ancak ben mevcut koşullardan memnun değilim" diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nı bu süreçte abluka altına almalarının çok etkili olduğunu vurgulayarak savaş bittiğinde 'petrol, doğal gaz ve her şeyin' fiyatının düşeceğini iddia etti.

UKRAYNA'YA ÇOK FAZLA MÜHİMMAT VERİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya ABD'nin elindeki askeri mühimmatın 'çoğunu' vermesine tepki gösterdi.

"Biden, sahip olduklarımızın (mühimmatlarımızın) çoğunu aptalca Ukrayna'ya verdi" diyen Trump, bununla birlikte şu an ABD'nin askeri mühimmat konusunda endişelenecek durumu olmadığını vurguladı.

Trump, İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa devletlerini de İran'la savaştaki tutumlarından ötürü eleştirdi.

Avrupa Birliği ülkelerine yeni vergi yaptırımları uygulayacağını duyuran Trump, "İtalya ve İspanya'dan memnun değilim. Yaptıkları ve hissettikleri şeye bakılırsa İran'ın nükleer silaha sahip olmasını makul görüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını makul gören hiç kimse pek akıllı sayılmaz" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES SÜRECİ BİZE EK ZAMAN KAZANDIRIYOR"

ABD yasalarına göre hükümetin onay almadan başlattığı bir savaş için konulan 60 günlük yasal sınırlandırma konusunda İran'la devam eden ateşkesten dolayı sürenin donduğu yorumunda bulunan Trump, "Şu an bir ateşkes süreci yürürlükte, bu da bize (ABD Kongresi'nden İran'la savaş kararının onayı konusunda 60 günlük yasal sınır için) ek bir zaman kazandırıyor" dedi.

ABD'de pek çok kişinin bu tür bir uygulamanın Anayasa'ya tamamen aykırı olduğu görüşünü dillendirdiğini aktaran Trump, "Şu an bir başka büyük zafere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bence karşı tarafın talep ettiği o yetki konusu Anayasa'ya uygun bir uygulama değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde ABD Savaş Bakanlığı'nın 2027 bütçesiyle ilgili soruları yanıtlayan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların Kongre'ye bildirildiği 2 Mart'ta başlayan 60 günlük süre konusunda savaşın ne zaman sona ereceği ve Kongre'den ne zaman yetki alınacağına dair nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu savunmuştu.