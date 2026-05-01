İran lideri Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla mesaj paylaşan İran lideri Mücteba Hamaney, çalışma hayatının ülke genelinde geniş bir alanı kapsadığını vurgulayarak işçilerin ekonomik alandaki rolüne dikkat çekti.

Çalışma sahasının evlerden iş yerlerine, tarlalardan fabrikalara ve hizmet sektörüne kadar uzandığını kaydeden Hamaney, "Bu geniş alan ne ölçüde çalışkanlık ve bağlılıkla beslenirse, bunların her büyük başarının temel unsurları olmasıyla birlikte, ülkenin ilerlemesi de o ölçüde daha güçlü ve sağlam şekilde güvence altına alınır" dedi.

"EKONOMİK VE KÜLTÜREL ALANDA DA DÜŞMANLAR YENİLMELİ"

İran'ın askeri alandaki kazanımlarına değinen Hamaney, "İran, 47 yılı aşkın mücadelenin ardından ilerleme ve yükselişine karşı çıkanlara karşı askeri alanda sahip olduğu dikkat çekici kabiliyetlerin bir kısmını dünyaya kanıtlamıştır. İran, ekonomik ve kültürel mücadele aşamasında da düşmanlarını umutsuzluğa düşürmeli ve yenilgiye uğratmalıdır" ifadelerini kullandı.