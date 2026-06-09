ABD Başkanı Trump: İranlılar, Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan helikopterimizi düşürdü

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Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor...

Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan ABD helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Pilotların durumunun iyi olduğunu duyuran ABD Başkanı, bu saldırıya yanıt vermek zorunda olduklarını söyledi.

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