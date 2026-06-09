Haberler Dünya

ABD Başkanı Trump: İranlılar, Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan helikopterimizi düşürdü

Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan ABD helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Pilotların durumunun iyi olduğunu duyuran ABD Başkanı, bu saldırıya yanıt vermek zorunda olduklarını söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump: İranlılar, Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan helikopterimizi düşürdü
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor...

Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan ABD helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Pilotların durumunun iyi olduğunu duyuran ABD Başkanı, bu saldırıya yanıt vermek zorunda olduklarını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi