ABD Başkanı Trump: İranlılar, Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan helikopterimizi düşürdü
Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan ABD helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Pilotların durumunun iyi olduğunu duyuran ABD Başkanı, bu saldırıya yanıt vermek zorunda olduklarını söyledi.
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Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor...
Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan ABD helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Pilotların durumunun iyi olduğunu duyuran ABD Başkanı, bu saldırıya yanıt vermek zorunda olduklarını söyledi.
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi