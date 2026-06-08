İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi

Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha en üst seviyeye çıktı.

İran, gece saatlerinde İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi.

Başkent Tel Aviv'de sirenler çalmaya başlarken İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

SAVAŞ YENİDEN BAŞLADI

İran tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece yalnızca bir uyarıydı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ise hava savunma sistemlerinin devreye alındığını ve tüm füzelerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TRUMP İTİDAL ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Orta Doğu’daki tansiyonları yükselten İsrail’e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD basınında Fox news'e konuşan Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." dedi.

İRAN: İSRAİL'E SALDIRILAR SONA ERDİ

Saldırının ertesi günü önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğu açıklandı.

Öte yandan yapılan açıklamada, "Lübnan'a saldırılar tekrarlanırsa daha sert vururuz." denildi.

İRAN, ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bakanlık binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Bekayi, "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur." dedi.

İSRAİL MİSİLLEME SALDIRISI YAPTI

Öte yandan İsrail ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Büyük bir saldırı yaptıklarını duyuran İsrail'den yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili detaylara yer verildi.

Açıklamada, çok sayıda İsrail savaş uçağının, İran'daki "stratejik hava savunma sistemlerini" hedef aldığı belirtildi.