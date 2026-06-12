ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmayı duyurması İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından 'onaylanma' aşamasına geldiğini belirterek planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" ifadesini kullanmıştı.

İran basını ise Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurmuştu.

İSRAİL'DE HAYAL KIRIKLIĞI

İsrail'in Haaretz gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Tel Aviv yönetiminde gün boyu ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varmak için fırsat penceresinin kapanmakta olduğu ve diplomatik sürecin tıkanma noktasına geldiği görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerinin aksine Trump'ın bu gece yapılacak saldırıları iptal etmesi ve anlaşmanın Tahran tarafından 'onaylanma' aşamasına geldiğini duyurmasının İsrail'de 'şaşkınlıkla' karşılandığı belirtildi.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın açıklamasına ilişkin daraltılmış güvenlik kabinesiyle yaptığı toplantı sırasında bilgilendirildiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Trump ile 'müzakereleri başlatmayı amaçlayan, İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı' hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını dile getiren Netanyahu'nun nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun (İran dışına) çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği belirtildi.