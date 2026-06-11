Donald Trump: İran ile anlaşma yapıldı

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ABD ile İran arasında devam eden ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi hedeflenirken, çatışmalar yeniden başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait bir helikopterin, Hürmüz Boğazı'nda devriye yaptığı sırada İran tarafından düşürüldüğünü duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump karşılık vereceklerini söyledi.

Açıklamanın ardından ABD, İran'a saldırılar düzenlemeye başladı.

Son olarak İran'a saldırılardan vazgeçtiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama..

"İRAN İLE ANLAŞTIK"

İran ile anlaşma yapıldığını belirten Donald Trump, imza töreninin Avrupa'da yapılacağını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GERÇEKTEN HARİKAYDI"

Trump ayrıca müzakere sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısından dolayı da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Katar, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle konuştum.



Türkiye ile de görüşeceğiz; müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı.”

İRAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YALANLADI

Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada ise anlaşma olmadığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasının "spekülasyon" olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Anlaşma hakkında ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur.”