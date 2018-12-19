ABD Başkanı Trump'ın ismi artık amfibik bir canlıya ait

Sürdürülebilir yapı malzemeleri satan ABD'li bir fima, ABD Başkanı Donald Trump'ı, iklim değişikliğini gözardı ettiği için ilginç bir yöntemle protesto etti.

ŞİRKET TELİF İÇİN 25 BİN DOLAR ÖDEDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, başını kuma gömen yeni bir canlı türü keşfedildi. Bu canlının isim hakkı için ise şirket 25 bin dolar ödedi ve canlıya 'Dermorphis donaldtrumpi' ismini verdi.

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Şirket, ayrıca ABD Başkanı Trump ile amfibik canlının fotoğraflarını yan yana koyarak, esprili bir paylaşımda bulundu.

​Şirketin kurucularından Aidan Bell, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Bu harika bir isim. Caecilian (ayaksız iki yaşamlılar) kelimesinin kökeni Latincede 'kör' anlamına gelen 'caecus'a dayanıyor, tıpkı Trump'ın iklim değişikliğine karşı takındığı tutum gibi." dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 10 santimetrelik amfibik canlıyı keşfeden bilim insanlarına ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.