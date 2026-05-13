ABD Başkanı Trump'ın uçağı Çin'e indi

Dünyanın gözü bu görüşmede...

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinpinig, bir araya gelecek.

ÇİN'E ULAŞTI

Görüşme için dün gece yola çıkan ABD Başkanı Trump'ın uçağı, başkent Pekin'e ulaştı.

Trump, burada Şi Cinping tarafından görevlendirilen heyet tarafından karşılandı.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

ABD Başkanı, heyet üyeleri ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Daha sonra kendisi için resmi geçit töreni düzenlenen Trump, aracına binerek havalimanından ayrıldı.

İLK DÖNEMİNDEN FARKLI BİR DURUM VAR

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Çin’e yaklaşımının, önceki ABD yönetimlerinden farklılaştığı belirtiliyor.

Buna göre Washington, Çin’i ideolojik bir rakipten çok ekonomik ve jeostratejik bir aktör olarak konumlandırıyor.

TİCARETİN KADERİ BU GÖRÜŞMEYE BAĞLI

2017 yılında Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde başlayan ve dostane bir atmosferle açılışı yapılan bu ikili diyalog süreci, aradan geçen yıllarda yerini derin bir rekabete ve milyarlarca dolarlık gümrük vergisi savaşlarına bıraktı.

İlk görüşmelerde kişisel bir bağ kuran iki liderin ilişkisi, karşılıklı ekonomik yaptırımların gölgesinde kalsa da diyalog kanalları her zaman açık tutulmaya çalışıldı.

KÜRESEL GELİŞMELER İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Pekin’de gerçekleşecek bu yeni zirve, 2025 yılı sonunda sağlanan ticaret ateşkesinin geleceği ve bölgesel çatışmaların durdurulması açısından belirleyici bir rol oynayacak.

İki liderin bugüne kadarki en karmaşık dosya yüküyle masaya oturacağı bu randevu, sadece ABD ve Çin arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşın seyri ve küresel enerji arzı güvenliğini de doğrudan etkileyecek.