ABD Başkanı Trump'tan medya kuruluşlarına vatana ihanet suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili haberleri dolayısıyla 'yalan haber medyası' olarak nitelendirdiği medya kuruluşlarını hedef aldı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın savaşta 'askeri açıdan başarılı' olduğu yönünde haberler yaptığını belirttiği gazete ve televizyon kanalları için ağır ifadeler kullandı.

"DÜŞMANA YARDIM VE YATAKLIK EDİYORLAR"

Trump, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını ileri süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir" yorumunu yaptı.

"KÜBA YARDIM İSTİYOR"

Küba ile ilgili güncel tartışmalara ilişkin de paylaşım yapan Trump, Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerinin kendisiyle görüşerek 'Küba'ya müdahalede bulunmaması telkininde bulunduğu' iddiasının doğru olmadığını belirterek Küba'nın 'çökmüş bir devlet' olduğunu savundu.

Trump, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız" ifadesini kullandı.

Daha önceki bir paylaşımında görev süresi dolmadan önce 'özgür Havana'yı' ziyaret etmek istediğini vurgulayan Trump, bu ülkeyle ilgili birçok açıklamasında 'İran'dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini' kaydetmişti.