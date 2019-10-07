ABD, DEAŞ'lı teröristlerden Türkiye'yi sorumlu tutacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki iç savaşta yakalanan yaklaşık 10 bin DEAŞ'lı teröristi Avrupa ülkelerine iade etmeyi planlıyordu.

Trump, Fransa ve Almanya tarafından kabul edilmeyen bu sorumluluğu Türkiye'ye bıraktı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." ifadelerine yer verildi.

TOPLAM 80 BİN DEAŞ'LI VAR

Bu ifade, Türkiye'yi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı.

DEAŞ'lı terörist sayısı 10 bin ile sınırlı değil.

Terör örgütü YPG'nin El Hol Kampı'nda 35 bini çocuk, 35 bini kadın ve 10 bini yabancı DEAŞ'lı var.

"AVRUPA ONLARI GERİ İSTEMEDİ"

Süreçle ilgili bir açıklama daha yapan ABD Başkanı Trump, "Avrupa'dan gelen DEAŞ'lıları esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi." dedi.

"ABD'NİN ENAYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Trump, açıklamaları şöyle devam etti: "Hayır dedim size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden DEAŞ'lıları yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada. Yine hayır dediler. ABD'nin her zamanki gibi, NATO'da ve ticarette olduğu gibi enayi olduğunu düşündüler.

"DEAŞ'LILARA NE YAPMAK İSTEDİKLERİNİ ÇÖZMEK ZORUNDALAR"

Türkiye, Avrupa, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumu ve esir alınan DEAŞ'lılarla ne yapmak istediklerini çözmek zorundalar."

DEAŞ'LILAR ERDOĞAN'A SORULDU

10 bin DEAŞ'lı teröristin sorumluluğunun Türkiye'ye bırakılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da soruldu.

Sayının abartılı olduğunu belirten Erdoğan, "DEAŞ'lılarla ilgili rakamlar biraz abartılı, orada Almanya, Fransa gibi ülkelerde cezaevlerinde olan bazı DEAŞ'lılar var. Bizim de bu rakamlarla ilgili bazı yaklaşımlarımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, biz bunlara bakamayız, artık yetti diyorlar. Bu konuda ne yapacaklar? Çalışma yapacaklar, bizim arkadaşlarımız da yapacak, cezaevlerindeki bu DEAŞ'lıları cezaevlerinden dertest edelim şeklinde." dedi.