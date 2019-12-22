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ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD Donanması, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un hükümet tarafından verilen cep telefonlarında kullanılmasına yasak getirdi.

REUTERS | 22.12.2019 - 00:58..
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ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

Salı günü, Donanma'nın Facebook sayfasında askerlere hitaben paylaşılan gönderide, hükümetin verdiği telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmayanların Donanma'nın internet ağına girmesinin yasaklanacağı belirtildi.

Uygulamanın ulusal güvenliğe hangi açılardan tehdit oluşturduğu tam olarak belirtilmezken Pentagon sözcüsü Yarbay Uriah Orland, yaptığı açıklamada bu emrin "süregelen ve ortaya çıkan tehditlerle" mücadele için gerekli olduğunu belirtti.

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

TİKTOK'TAN YANIT YOK

Video paylaşım uygulaması olan TikTok, Reuters haber ajansının konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermedi.

ABD'li gençler arasında çok popüler olan TikTok'a yönelik olarak Amerikan hükümeti de ulusal güvenlik soruşturması açmıştı.

Geçen ay Amerikan ordusu çalışanlarına TikTok uygulamasını kullanmamaları gerektiği belirtilmişti.

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

"TİKTOK, ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE TEHDİT"

ABD Kongresi'nin üyeleri dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu TikTok'un ABD için bir ulusal güvenlik tehdidine dönüştüğünü, uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılması gerektiğini söylemişti.

Demokrat Senatör Chuck Schumer ve Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, ABD vatandaşlarını etki altına almak isteyen ülkelerin bu tür uygulamalar yoluyla kullanıcılara ulaşabileceğini ve seçim kampanyaları dahil birçok alanda yalan haber ve dezenformasyon yayabileceklerini ifade etti.

TikTok Pekin merkezli Bytedance şirketi tarafından geliştirilmiş olan bir uygulama. TikTok'tan yapılan açıklamalarda, platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmediği vurgulanıyor.

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