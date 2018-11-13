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ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

Rick Perry, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarının yapımının muhalifi olmaya devam ettiklerini belirtti.

İHA | 13.11.2018 - 04:13..
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ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Başbakan Vladimir Groysman ile görüşen Perry, "ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'yle mücadelesini sürdürüyor. Bunun sebepleri de ortada. Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" dedi.

Perry, ABD'nin enerji alanında Ukrayna'yla partner olarak çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

UKRAYNA DOĞALGAZI İÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Böyle bir partnerliğe ilgi duyduklarını dile getiren Ukrayna Başbakanı Groysman, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği için sayısız fırsatın olduğunu belirterek şunu dedi:

"Ukrayna doğalgazının üretimi, doğalgaz transit sisteminin idaresi, nükleer alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birlikte daha güçlü olmamız için iyi fırsatlara sahip olduğumuz her alanda partnerliğe hazırız".

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