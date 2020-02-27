taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1632
Euro
6.7288
Altın
1651.79
Borsa
115171.27
Gram Altın
326.812
Bitcoin
54343.1

ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü

Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye’deki iç savaş konusunda bir şey yapmadığını belirterek, Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu yazdı.

AA | 27.02.2020 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü

Amerikan Washington Post gazetesisinin bugünkü başyazısında, İdlib’deki insani kriz ele alındı.

Batılı hükümetlerin sonu gelecek gibi görünmeyen Suriye iç savaşından bıktığı aktarılan yazıda, kendi iç gündemlerindeki kutuplaşmalardan dolayı batının dikkatlerini Suriye’den çektiği vurgulandı.

'SIĞINACAK YER BULAMIYORLAR'

Birleşmiş Milletlere (BM) göre aralıktan bu yana İdlib’te 500 bini çocuk 900 bin mültecinin Beşar Esad rejimi ve Rus saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığındığı kaydedilen yazıda, mültecilerin sınır bölgesinde soğuk hava şartlarında sığınacak yer bulamadıkları da bildirildi.

"TEK SAVUNUCU TÜRKİYE"

Rusya ve Esad rejiminin muhaliflerin elindeki bölgeleri almak için sivillerin kaçmasını sağlayacak şekilde hava saldırıları düzenlediği belirtilen başyazıda, "Oradaki çaresiz insanların tek savunucusu son haftalarda bölgeye binlerce asker, tank ve top yığınağı yapan Türkiye’dir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonuna kadar çekilmediği takdirde, Esad rejimine karşı saldırı başlatacağı tehdidinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

'RUSYA GÜVENLİ BÖLGEYİ KABUL EDEBİLİR'

Ankara'da Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin dün başladığı hatırlatılan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib kent merkezini de içine alan 20 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak istediği belirtildi. Rusya’nın güvenli bölge teklifini kabul edebileceğine işaret edilen yazıda, "Esad rejiminin ise insan kaybı konusunda bedeli ne olursa olsun tüm İdlib’i almak istediği" değerlendirmesi yapıldı.

"ABD, PUTİN'E BASKI YAPSIN"

Gazetenin başyazısında, Rusya’nın Esad’i kontrol etme konusundaki sözünü tutmadığı vurgulanarak, "Bu yüzden ABD ve Avrupa ülkelerinin Putin’e saldırıları durdurması, ateşkesi sağlaması ve insani yardımın İdlib’e erişmesini sağlamak için acilen somut baskılar yapması gerekir." çağrısına da yer verildi.

İlginizi Çekebilir
SMO Serakib'i ele geçirdi
Suriye Milli Ordusu'nun, rejimin elindeki Serakib şehrini ele geçirdiği bildirildi.
Koronavirüs Pakistan ve Kuzey Makedonya'ya sıçradı
Pakistan'da ve Kuzey Makedonya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu.
Suriye sınırına 400 komanda sevk edildi
Hakkari'de görevli olan 400 komando, askeri uçakla Hatay Havaalanı'na geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
686
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
75
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
21
ABD denizaltısının dış kaplaması ilk görevinde döküldü
ABD denizaltısının dış kaplaması ilk görevinde döküldü
26
SMO Serakib'i ele geçirdi
SMO Serakib'i ele geçirdi
28
Türkiye'de geçen yılın evlenme ve boşanma istatistikleri
Türkiye'de geçen yılın evlenme ve boşanma istatistikleri
94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir