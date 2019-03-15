taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47165
Euro
6.19585
Altın
1299.765
Borsa
102432.29
Gram Altın
228.417

ABD Huawei tehditlerini giderek artırıyor

ABD ile Huawei arasında devam eden gerginlik, ABD'nin tehditkar açıklamaları nedeniyle başka bir boyuta taşındı.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD ile Huawei arasında devam eden kriz durmak bilmiyor. Huawei'yi casusluk yapmakla suçlayan ABD hükümeti, diğer Avrupa ülkelerini de tehdit etmeye başladı.

ABD’li General Curtis Scaparrotti, Almanya’nın 5G ağının kurulması işinin Huawei şirketine verilmesi durumunda, Almanya ile NATO arasındaki askeri işbirliğinin tehlikeye girebileceğini açıkladı.

huawei

'İLETİŞİM RİSKE GİREBİLİR'

General Scaparrotti, Berlin’in Huawei’ye 5G mobil ihalesini vermesi durumunun NATO ülkelerinin askeri alanda iletişim ağlarının parçası haline gelmesi anlamını taşıdığını belirtti. NATO’nun artık Alman meslektaşlarıyla bu şekilde iletişim kuramayacağını ifade eden Scaparrotti, ordular arasında bunun bir soruna sebebiyet vereceğini bildirdi.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de yaptığı konuşmada, "5G ağlarına yatırım yaparken güvenlik konusunda çok yakın istişarelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

92
ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

50
Kılıçdaroğlu'nun Trakya ile imtihanı

Kılıçdaroğlu'nun Trakya ile imtihanı

93
100 metre yükseklikte ekmek parası

100 metre yükseklikte ekmek parası

12
Domates fiyatlarının artış sebebi Irak'a bağlandı

Domates fiyatlarının artış sebebi Irak'a bağlandı

71
UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları

2
Kaya kartalı avladığı tilki ile görüntülendi

Kaya kartalı avladığı tilki ile görüntülendi

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir