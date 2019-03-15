ABD Huawei tehditlerini giderek artırıyor

ABD ile Huawei arasında devam eden kriz durmak bilmiyor. Huawei'yi casusluk yapmakla suçlayan ABD hükümeti, diğer Avrupa ülkelerini de tehdit etmeye başladı.

ABD’li General Curtis Scaparrotti, Almanya’nın 5G ağının kurulması işinin Huawei şirketine verilmesi durumunda, Almanya ile NATO arasındaki askeri işbirliğinin tehlikeye girebileceğini açıkladı.

'İLETİŞİM RİSKE GİREBİLİR'

General Scaparrotti, Berlin’in Huawei’ye 5G mobil ihalesini vermesi durumunun NATO ülkelerinin askeri alanda iletişim ağlarının parçası haline gelmesi anlamını taşıdığını belirtti. NATO’nun artık Alman meslektaşlarıyla bu şekilde iletişim kuramayacağını ifade eden Scaparrotti, ordular arasında bunun bir soruna sebebiyet vereceğini bildirdi.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de yaptığı konuşmada, "5G ağlarına yatırım yaparken güvenlik konusunda çok yakın istişarelerimiz var" ifadelerini kullandı.