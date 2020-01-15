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ABD, İngiltere'yi Huawei konusunda uyardı

ABD'nin, 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda İngiltere'yi uyardığı bildirildi.

AA | 15.01.2020 - 10:11..
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Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

ABD, İNGİLTERE'Yİ UYARDI

BD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğinde Amerikalı delegasyonun, İngiliz yetkilileri İngiltere’nin 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

HUAWEİ

HUAWEI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin olarak Huawei’den yapılan açıklamada, “Biz son 15 yıldır İngiltere’deki telekom şirketlerine 3G, 4G ve geniş bant hizmeti vermiş özel bir şirketiz. İngiliz uzmanlar teknolojimizin güvenlik riski taşımadığı konusunda net.” İfadeleri kullanıldı.

ABD, daha önce İngiltere’nin 5G altyapısında Huawei'yi tercih ederse, iki ülke arasında istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirileceği uyarısında bulunmuştu.

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ABD, İngiltere'yi Huawei konusunda uyardı

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