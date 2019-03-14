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ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı

Raporunda Türkiye hakkında değerlendirme yapmaya kalkan ABD, YPG'li teröristlere ve FETÖ'ye yapılan operasyonlardan rahatsızlığını dile getirdi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 07:32..
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ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı

ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl yayınladığı ve ülkelere göre insan hakları uygulamaları ve koşullarının incelendiği insan hakları raporunu açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde skandal ifadeler yer aldı.

ZEYTİN DALI'NDA SİVİLLER VURULDU YALANI

Ocak ayında TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sırasında, “BM, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü dahil sahada olmasalar da uluslararası gözlemcilerin TSK’nın ve onun desteklediği silahlı muhalif grupların sivil can kaybına yol açtığı, hastanelerin vurulduğu, koruma altında olan kültürel anıtların hedef alındığını bildirdiği” belirtildi.

ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı

Raporda, “Bu kurumlar Türk birliklerinin operasyonun ilk günlerinde sivilleri korumak amacıyla bazı durumlarda gerekli önlemleri almamamış olabileceğini bildirdi” denildi.

FETÖ OPERASYONLARINDAN DA RAHATSIZLAR

Raporda ayrıca yurt dışında MİT'in gerçekleştirdiği FETÖ operasyonlarından duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

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