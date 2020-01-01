ABD, Irak'a ek askeri kuvvet gönderdi

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı üzerine 82'inci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvvetinden bir tabur askerin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesine sevk edilmesi yetkisini verdim. Yaklaşık 750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve Acil Müdahale Kuvvetinden ek güçler de önümüzdeki günlerde intikal etmek üzere hazır olacaklar." ifadelerini kullandı.

"SEVKİYAT TEDBİR AMAÇLI"

Sevkiyatın tedbir amaçlı olduğunu kaydeden Esper, "Bu sevkiyat, bugün (dün) Bağdat'ta şahit olduğumuz gibi ABD personel ve tesislerine yönelik tehdit seviyesinin artmasına yanıt olarak alınan uygun ve tedbiri bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.