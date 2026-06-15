ABD-İran arasındaki olumlu hava altın fiyatlarını yükseltti

ABD ve İran arasında varılan anlaşma, piyasalarca gerginliğin azaltılması ve bölgesel istikrara yönelik önemli bir adım olarak nitelendirilerek memnuniyetle karşılandı.

Bu iyimserlik altın fiyatlarının yüzde 2 artmasına neden oldu. Dolar/TL ise 0,01 oranında gerileyerek 46,2623 lira oldu.

Ons altın 4 bin 314 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 418 lira

Çeyrek altın: 10 bin 884 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 345 lira

Tam altın: 43 bin 536 lira

Yarım altın: 21 bin 766 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,2623 lira

Euro: 53,7994 lira

Sterlin: 62,4775 lira

BARIŞ ANLAŞMASIYLA HÜRMÜZ AÇILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Trump, varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, iki ülke arasında barış anlaşmasının tamamlandığını belirterek, sürecin yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından gözler, 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek resmi imza törenine çevrildi.