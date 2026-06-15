ABD-İran arasındaki olumlu hava altın fiyatlarını yükseltti
ABD ve İran'ın anlaşma ihtimali, piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Altın fiyatları da bu iyimserlikten nasibini alarak yükselişe geçti. Dolar/TL kuru ise hafif bir düşüşle 46,2623 liraya geriledi.
ABD ve İran arasında varılan anlaşma, piyasalarca gerginliğin azaltılması ve bölgesel istikrara yönelik önemli bir adım olarak nitelendirilerek memnuniyetle karşılandı.
Bu iyimserlik altın fiyatlarının yüzde 2 artmasına neden oldu. Dolar/TL ise 0,01 oranında gerileyerek 46,2623 lira oldu.
Ons altın 4 bin 314 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 418 lira
Çeyrek altın: 10 bin 884 lira
Cumhuriyet altını: 44 bin 345 lira
Tam altın: 43 bin 536 lira
Yarım altın: 21 bin 766 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 46,2623 lira
Euro: 53,7994 lira
Sterlin: 62,4775 lira
BARIŞ ANLAŞMASIYLA HÜRMÜZ AÇILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Trump, varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, iki ülke arasında barış anlaşmasının tamamlandığını belirterek, sürecin yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.
Anlaşmanın duyurulmasının ardından gözler, 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek resmi imza törenine çevrildi.Trump: İran ile anlaşma tamam, Hürmüz yeniden açılıyor