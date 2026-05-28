ABD, İran basınının mutabakat zaptı haberlerini yalanladı

Beyaz Saray'dan İran basınının ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirecek mutabakat zaptıyla ilgili yayınladığı haberler hakkında açıklama geldi.

İran devlet televizyonunun muhtemel barış anlaşmasına yönelik mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağı ile ilgili yayınladığı haberlerin 'doğru olmadığı' ve söz konusu mutabakat zaptının 'tamamen uydurma' olduğu kaydedildi.

ABD'NİN ABLUKAYI KALDIRACAĞI İDDİASI

Yayınlanan taslakta İran'ın bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndüreceği, buna karşılık ABD'nin ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekeceği ve deniz ablukasını kaldıracağı ifadeleri yer almıştı.

Taslakta ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğinin yönetimi ve yönlendirilmesinin İran ile Umman iş birliğinde koordine edileceği belirtilmişti.

Haberde 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması durumunda mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağlayıcı bir kararla resmileştirileceği kaydedilmişti.