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ABD, İran geriliminde önlem alıyor

ABD'li şirket Exxon Mobil, Irak'taki petrol sahasında çalışan personeli tahliye işlemlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi | 18.05.2019 - 15:22..
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ABD, İran geriliminde önlem alıyor

Iraklı yetkililer, ABD'li enerji devi Exxon Mobil'in Basra'nın güneyinde bulunan bir petrol sahasından personelini tahliye etmeye başladığı bildirdi.

Şirketin bu kararı İran ve ABD arasındaki tırmanan gerilim sebebiyle almış olabileceği düşünülüyor.

"MEDYAYA KONUŞMA İZNİMİZ YOK"

İsminin paylaşılmaması şartıyla AP'ye konuşan bir yetkili, petrol sahasından sadece yabancı personelin ve başka bir vatandaşlığı daha bulunan Iraklıların tahliye edildiğini bildirdi. Exxon Mobil çalışanı konu hakkında medyaya konuşma izinleri olmadığını belirtti.

ABD, İran geriliminde önlem alıyor

TAHLİYE İŞLEMLERİ 3 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Exxon Mobil çalışanı aynı zamanda bir grup çalışanın 2 gün önce tahliye edildiğini, bugün de başka bir grubun petrol sahasından ayrıldığını açıkladı.
Merkezi İrving, Teksas'ta bulunan Exxon Mobil konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

ABD çarşamba günü Irak'taki "acil durum çalışanı olmayan" devlet personelini geri çağırmıştı.

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