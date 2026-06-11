ABD, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Düşürülen ABD saldırı helikopterine misilleme olarak sert saldırılarda bulunulacağını söyleyen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise "Bombalarla mı pazarlık yapmak istiyorsunuz? Bombalarla pazarlık yapalım o zaman. Ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada hiç kimse bombalarla müzakere konusunda bizden daha iyi değil" şeklinde konuşmuştu.

ABD'DEN MİSİLLEME SALDIRILARI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırı başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'un yazılı açıklamasında vurulan hedefler hakkında ayrıntı verilmezken yeni saldırıların Türkiye saatiyle gece yarısını 15 dakika geçe başladığı bilgisine yer verildi.

İran'ın saldırılarına karşı 'meşru müdafaa' hakkının kullanıldığı savunuldu.

İRAN VE ABD GÜÇLERİ ÇATIŞIYOR

İran basını ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Mehr Haber Ajansı'nın haberinde, "Deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi" ifadelerine yer verildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

ABD'nin saldırılarının ardından başkent Tahran ve Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu.

İran devlet televizyonunun haberinde Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki liman kenti Bender Abbas'ta da patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Bender Abbas'taki patlama seslerinin havalimanından geldiği bildirildi.

