ABD Başkanı Trump: İran'a çok sert saldıracağız

Oval Ofis'te iç güvenlikle ilgili imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ait helikopteri düşürdüğünü kabul ettiğini belirtti.

"İran'a saldırılara devam edecek misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert şekilde. Helikopter saldırısına bakarsanız sanırım, bunu yapmaya hakkımız var. Onlara sert bir darbe indirdik ve yine sert bir darbe vuracağız" diye konuştu.

İran'ın düşürdüğü helikopterde bulunan bombanın patlamamış olmasının büyük şans olduğunu dile getiren Trump, pilotların yara almadan kurtarılmalarının da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

"BİZİ ENAYİ YERİNE KOYUYORLAR"

İran'la anlaşmaya aslında çok yakın olduklarını yineleyen Trump, "Anlaşmanın nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Anlaşmaya çok yaklaşmıştık ama bizi sürekli oyalıyorlar, bizi enayi yerine koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'la anlaşma üzerinde birkaç aydır yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Trump, "Bu anlaşmayı imzalamaları gerekiyor. Bu, onlar için iyi bir anlaşma ancak onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermiyor, hatta nükleer silaha sahip olmalarını tamamen yasaklıyor" dedi.

İran'ın ABD'ye ait helikoptere neden ateş açtığını bilmediğini ifade eden Trump, pilotların kurtarılmasının daha ciddi bir durumu önlediğini vurguladı.

"MİLYONLARCA VARİL PETROL ÇIKARDIK"

Trump, savaş sırasında bir dizi 'gizli operasyonla' milyonlarca varil petrol çıkardıklarını ve bu yolla küresel piyasalarda enerji fiyatlarını istikrara kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Trump, "Kimse bunu bilmiyor. İran da şu ana dek bilmiyordu. Geçen gece ışıkları kapalı (petrol taşıyan) 22 gemiyi ele geçirdik çünkü onların radarı yok, çünkü radarlarını paramparça ettik. O gemileri ele geçirdik. Bu yüzden petrolün varil fiyatı 85 dolar" değerlendirmesini yaptı.

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