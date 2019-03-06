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ABD İsrail'e füze verdi

Ortak hava savunma tatbikatı başlatan iki ülkenin bu hareketi, İran'a mesaj olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 07:21..
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ABD İsrail'e füze verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nın (EUCOM), İsrail'e, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemi konuşlandırdığı açıklandı.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin, İsrail'in bölgesel güvenliğine bağlılığını göstermek için ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Bakanı'nın talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı Dinamik Kuvvet Uygulama konsepti kapsamında mart başında İsrail'e, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemi konuşlandırdı." ifadelerine yer verildi.

ABD İsrail'e füze verdi

Sistemlerin, İsrail'de ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmezken açıklamada, "Konuşlandırma süresince askerlerimiz İsrail'de çeşitli yerlerde görev alacak ve İsrail'in mevcut hava ve füze savunma yapısına ilave operasyonel prosedürler konusunda alıştırma yapacaklar." denildi.

TATBİKAT YAPACAKLAR

ABD askerlerinin, İsrail'in THAAD sistemine ağ bağlantısı ve diğer gereksinimlerini tespitinin yanı sıra sistemin, İsrail sistemleri ile çalışabilirliği ve ortak savunma hazırlıkları konusunda da tatbikat yapacağı belirtildi.

ABD İsrail'e füze verdi

Açıklamada, İsrail'e sevk edilen THAAD sistemlerinin, Teksas'taki Fort Bliss üssünden nakledildiği kaydedildi. THAAD sistemi, ABD'nin elindeki en güçlü birleşik hava savunma sistemi olarak biliniyor. ABD, daha önce Kuzey Kore'ye karşı bu sistemleri, Güney Kore'ye de konuşlandırmıştı.

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