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ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Cantürk serbest kaldı

Ev hapsinde bulunan ABD konsolosluk çalışanı Nazmi Mete Cantürk, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde kaldığı süre de göz önünde tutularak serbest bırakıldı.

REUTERS | 25.06.2019 - 12:26..
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ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAMAYACAK

Cantürk, eşi ve kızının yargılandığı davanın bugün yapılan ilk duruşmasında verilen ara karara göre, Cantürk'ün yargılanma süresince Türkiye'den ayrılmasına izin verilmeyecek ve adli kontrol altına tutulmaya devam edilecek.

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Cantürk serbest kaldı

FETÖ'DEN SUÇLANIYOR

ABD'nin İstanbul konsolosluğunda güvenlik görevlisi olan Cantürk ile eşi ve kızı hakkında hazırlanan iddianamede; Ankara'nın 2016 darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ ile bağlantılı olmakla suçlanıyor.

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Cantürk serbest kaldı

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