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ABD Kongresi İran savaşını önleyecek tasarı düzenledi

ABD Kongresine, olası bir İran savaşının, Kongrenin izni olmadan finanse edilmesini önleyecek bir tasarı sunuldu.

AA | 04.01.2020 - 08:25..
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ABD Kongresi İran savaşını önleyecek tasarı düzenledi

ABD, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.

İran ise yaptığı açıklamalarla "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

KONGRENİN İZNİ OLMADAN İRAN İLE SAVAŞ İSTENMİYOR

ABD Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, "Kongrenin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu.

ABD Kongresi İran savaşını önleyecek tasarı düzenledi

ABD'Yİ YENİ BİR SAVAŞA SÜRÜKLEYEN TRUMP'A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Senatoya Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisine vekil Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarılarda, Başkan Donald Trump yönetimine tepki gösterildi.

Trump yönetiminin ABD'yi yeni bir savaşa sürüklediği vurgulanan tasarıda, ABD Kongresinin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat için gerekli tüm finansmanın engellenmesi istendi.

"TRİLYONLARCA DOLARI AMERİKAN HALKI İÇİN HARCAMALIYIZ"

Tasarılara ilişkin ortak bir açıklama yapan Sanders ve Khanna, şu ifadeleri kullandı: "Bugün, bizleri Orta Doğu'da yeni ve korkunç bir savaşa iten gelişmelere şahit oluyoruz. İran ile olası bir savaş, sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı gibi, bölgesel çatışmaları ve yerinden edilmiş insanların sayısını daha da arttıracaktır. Trilyonlarca doları bitmeyen savaşlar için değil, Amerikan halkının ihtiyacı için kullanmalıyız."

BENZER BİR TASARI DAHA ÖNCE MECLİSTEN GEÇMİŞTİ

Öte yandan, İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl ABD Temsilciler Meclisinden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

ABD Kongresi İran savaşını önleyecek tasarı düzenledi

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