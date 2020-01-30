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ABD korenavirüs çıktığı için mutlu

Trump'ın Ticaret Bakanı, Çin'de can alan koronavirüs için "ABD ekonomisine yarayacak" dedi

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 18:17..
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Çin’in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında patlak veren corona salgını can almaya devam ediyor.

Virüs çevre ülkelerin dışında ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor.

Virüs, ortaya çıktığı Çin anakarasının dışında Çin’e bağlı üç bölgeye ve 16 ülkeye yayılmış durumda. Bugüne dek Çin dışında herhangi bir ölümlü vaka görülmedi

"ÇİN'DEKİ VİRÜS AMERİKA'NIN HAYRINA"

Çin'de en az 170 can alıp 8000'den fazla insana bulaşan ve kontrol edilemezse tüm dünyada kitlesel ölümlere yol açabileceği korkusu yaratan salgın, Trump'ın Ticaret Bakanı tarafından ABD'nin hayrına olarak yorumlandı.

Fox News'a konuşan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'deki koronovirüs salgınının ABD ekonomisine yarayacağını söyledi.

"TİCARET AMERİKAYA DÖNECEK"

Her Amerikalının kalbi koronavirüs kurbanları için atmalı, o yüzden çok makus ve kötücül bir hastalık üzerinden zafer kutlaması konuşması yapmak istemiyorum" karşılığını diyen Ross, ardından şöyle devam etti:
"İş dünyası, tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirirken koronavirüsü değerlendirmek zorunda kalacak. Bu, insanların hesaba katmak zorunda olduğu yeni bir risk etkeni. Dolayısıyla bunun istihdamın - bazısı ABD'ye bazısı Meksika'ya olmak üzere- Kuzey Amerika'ya geri dönmesine yardımcı olacağını düşünüyorum."

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