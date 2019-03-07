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ABD, Maduro ile iş yapanları cezalandıracak

ABD, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun, para taşıma ve saklama amacıyla yabancı bankalarla iş yapma çabasında olduğunu tespit etti. ABD, şimdi bu bankalara yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

REUTERS | 07.03.2019 - 10:41..
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ABD ocak ayında, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu meşru cumhurbaşkanı olarak tanıdıktan sonra yaptırımlar getirerek, Maduro ve ortaklarının petrol ve diğer gelirlerini kesmişti.

YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR

Beyaz Saray dün, bankaların, Maduro ve ağına yardım eden "gayri meşru işlemler" nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını açıklamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, bu uyarı Maduro'yu; yetkilileri, aile üyeleri ve devlete ait kuruluşlarını gelir akışını sağlamanın yollarını bulmaya sevk etti.

BANKALARA YAPTIRIM UYGULAYACAKLAR

Yetkili, "Paralarını farklı yerlerde saklamaya, farklı yerlere taşımaya çalışıyorlar. Bazı bankalar, özellikle de bazı yabancı bankalar bu işe ortak oluyorlar.

Bu bankaların bazılarının adlarının yakın gelecekte açıklandığını göreceksiniz. İlerleyen günlerde ve haftalarda bazı bankalara yaptırım uygulayacağız." dedi.

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