Koronavirüs salgınının yeni merkezinin ABD’de, Trump’ın başlattığı karantina tartışması gittikçe büyüyor.

Salgının ilk zamanlarındn itibaren işi yeterince ciddiye almadığı için eleştirilen Trump, ulusal karantina ilan etmeyi daha önce ekonomik durgunluk korkusuyla defalarca reddetti.

KARANTİNA KARŞITLIĞI BÜYÜYOR

Hayatın bir an önce normale dönmesini istediğini yineleyen Trump, karantina süresince yaşanacak ekonomik duraklmanın ABD için çok büyük bir risk olduğunu sürekli yineledi.

Trump hükümetini destekleyen kanallar da, programlarına çıkardıkları uzmanlarla karantina karşıtı kampanyaların sözcülüğünü üstlendi.

"SİGARADAN ÖLEN DAHA FAZLA"

Son olarak, Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News, ülkede oldukça ünlü bir isim olan Dr. Phil McGraw’u yayına çıkardı. Yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle ulusal karantinanın uygulanmaması gerektiğini savunan Dr. Phil, ölüm istatistiklerine başvurdu.

ABD medyası karantina karşıtı propaganda yapıyor İZLE

Her yıl sigaradan ölen binlerce insana rağmen hiçbir zaman böyle bir önlem alınmadığından bahseden Dr. Phil, koronavirüs nedeniyle bunu yapılmasının ekonomiyi durma noktasına getireceğini söyledi.

"EKONOMİNİN ÇÖKMESİ VİRÜSTEN TEHLİKELİ"

"Her yıl 250 bin kişi yoksulluk nedeniyle hayatını kaybediyor. Yoksulluk sınırı her geçen gün yükseliyor ve her gün daha çok insan bu sınırın altında kalıyor çünkü Amerikan ekonomisi çöküyor. Ve bunları insanlar koronavirüsten öldüğü için yapıyorlar bunu anlıyorum ancak işin aslı şu ki her yıl 45 bin kişi araba kazalarında, 480 bin kişi sigaradan, 360 bin kişi yüzme havuzlarında ölüyor ülkeyi kapatmıyoruz ancak bu virüs yüzünden kapatıyoruz." ifadelerini kullanan Dr. Phil, kötü bir ekonominin insanları virüsten daha çok etkileyeceğini savundu.