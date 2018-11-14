Donald Trump'ın savaş açtığı göçmenler ABD sınırına gelmeye başladı. Otobüsler ile San Diego'daki sınır kapısına gelen göçmenler burada ABD'ye girebilmek için bekliyor.
OTOBÜSLER GELMEYE BAŞLADI
Özellikle Latin Amerikalı göçmenlerin çoğunluğunu oluşturduğu gruplar sınır kapılarına yığılırken, göçmen akınının da kısa süre içerisinde başlaması öngörülüyor.
ABD-Meksika sınırına mülteci akını ViDEO
SINIRA ASKERİ TAKVİYE
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarıda bulunduğu göçmenlere karşı Washington yönetimi askeri harekat sürecini hızlandırdı. Sınıra takviye birlikler gönderen Trump, kaçak geçişleri önlemek adına jiletli tel ördürdü.
Takviye birlikler sınıra tel örgülerden duvarlar oluştururken olası bir yığılma durumuna karşı önlemler de alıyor. Sınırdaki olağanüstü önlemler, hummalı çalışmalarla devam ediyor.
TRUMP'IN GÖÇMENLERLE SAVAŞI
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika-ABD sınırından yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerin iltica başvurusunu reddeden yeni göçmenlik beyannamesini imzaladığını duyurmuştu.
Ayrıntıları ilk olarak perşembe günü açıklanan beyanname şartları, 10 Kasım tarihinde uygulanmaya başlanacak ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanıyor.