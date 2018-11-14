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ABD-Meksika sınırına mülteci akını

ABD'nin Meksika sınırında bulunan San Diego eyaletinin sınırında mülteci akını başlıyor. Otobüslerle sınıra getirilen göçmenler, ABD'ye giriş yapabilmeyi bekliyor.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 11:00..
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Donald Trump'ın savaş açtığı göçmenler ABD sınırına gelmeye başladı. Otobüsler ile San Diego'daki sınır kapısına gelen göçmenler burada ABD'ye girebilmek için bekliyor.

ABD-Meksika sınırına mülteci akını

OTOBÜSLER GELMEYE BAŞLADI

Özellikle Latin Amerikalı göçmenlerin çoğunluğunu oluşturduğu gruplar sınır kapılarına yığılırken, göçmen akınının da kısa süre içerisinde başlaması öngörülüyor.

ABD-Meksika sınırına mülteci akını ViDEO

ABD-Meksika sınırına mülteci akını

ABD-Meksika sınırına mülteci akını

SINIRA ASKERİ TAKVİYE

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarıda bulunduğu göçmenlere karşı Washington yönetimi askeri harekat sürecini hızlandırdı. Sınıra takviye birlikler gönderen Trump, kaçak geçişleri önlemek adına jiletli tel ördürdü.

ABD-Meksika sınırına mülteci akını

ABD-Meksika sınırına mülteci akını

Takviye birlikler sınıra tel örgülerden duvarlar oluştururken olası bir yığılma durumuna karşı önlemler de alıyor. Sınırdaki olağanüstü önlemler, hummalı çalışmalarla devam ediyor.

ABD-Meksika sınırına mülteci akını

TRUMP'IN GÖÇMENLERLE SAVAŞI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika-ABD sınırından yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerin iltica başvurusunu reddeden yeni göçmenlik beyannamesini imzaladığını duyurmuştu.

Ayrıntıları ilk olarak perşembe günü açıklanan beyanname şartları, 10 Kasım tarihinde uygulanmaya başlanacak ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanıyor.

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