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ABD-Meksika sınırındaki göçmenler geri dönüyor

Hala binlerce göçmen ABD-Meksika sınırında bekliyor ancak aralarından geri dönenler oldu.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 10:17..
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BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 84'ü erkeklerden oluşan 453 göçmen, IOM'ye başvuruda bulunarak vatandaşı olduğu veya yaşadığı ülkeye geri dönmek için yardım talebinde bulundu.

IOM'in girişimleriyle yüzde 57'si Honduraslı, yüzde 38'i El Salvadorlu ve yüzde 5'i de Guatemalalılardan oluşan göçmenler yaşadıkları yerlere geri döndü.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenler geri dönüyor

IOM, refaketsiz 25 çocuğun da uçakla döndüğünü duyurdu.

Sputnik'in haberine göre Guatemala'nın Tecun Uman ve Meksika'nın başkenti Mexico City ve Tijuana kentlerinde göçmenler için bilgi ve kayıt merkezleri açılırken, Tijuana'dan 300'den fazla göçmenin geri dönmek istediği kaydedildi. IOM'in bu kişilerin de geri dönüşünü koordine ettiği belirtildi.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenler geri dönüyor

IOM'e konuşan göçmenlerin pek çoğu, konvoylardan sosyal medya ve televizyon yoluyla haberdar olduklarını ve konvoydaki arkadaş ve komşularına katıldıklarını aktardı.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenler geri dönüyor

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