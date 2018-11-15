ABD ordusu lazer silahlar edinecek

Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Griffin, "Özellikle lazer silahları olmak üzere enerji aktarımını öngören silahları üretmekten en fazla birkaç yıl uzakta olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

DAHA FAZLA KAYNAK AYRILACAK

Griffin, gelecekteki bütçe planlamalarında Pentagon'un lazer silahı geliştirme çalışmalarına daha fazla kaynak ayıracağını ifade etti.

Bununla birlikte Griffin, düşmana ait insansız hava araçlarını devre dışı bırakmaya imkan sunan askeri teçhizatı geliştirilmesi için ABD ordusunun kuvvetli mikrodalga ışınlarını kullanmayı planladığını sözlerine ekledi.