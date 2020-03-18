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ABD ordusunda asayiş birlikleri alarmda

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Asayiş ve Rezerv Birliklerinin, koronovirüs salgınında eyaletlere destek vermek üzere aktif hale getirileceğini açıkladı.

AA | 18.03.2020 - 08:15..
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakanlığında (Pentagon), Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusunun ülkede yayılmakta olan Kovid-19 salgınına ilişkin bir dizi destek sağlayacağını ifade eden Esper, "Planlama, lojistik ve tıbbi destek konusunda Ulusal Asayiş ve Rezerv Birliklerini, aktif hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

ABD ordusunda asayiş birlikleri alarmda

22 EYALETTE 1560 ASKER GÖREVDE

Şu aşamada bin 560 Ulusal Asayiş askerinin 22 eyalette valiliklere destek verdiğini hatırlatan Esper, federal anlamda tüm Ulusal Asayiş Birliklerinin aktif hale getirilmesinin ihtiyaçlara bağlı olacağını ve bunun günler ile haftalar alabileceğini belirtti.

ABD ordusunda asayiş birlikleri alarmda

5 MİLYON N95 MASKE

Bakan Esper, ordunun kendi kaynaklarından ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına 5 milyon N95 maske sağlayacağını ve bunun 1 milyonun hemen tedarik edileceğini söyledi.

ABD ordusunun aynı zamanda hastanelere 2 bin seyyar solunum cihazı sağlayacağını belirten Esper, "Bu makineler aslında sivil muadillerinden farklı ve çalıştırmak için özel bir beceri gerektiriyor ancak Sağlık Bakanlığının taleplerine yanıt vermeye bağlıyız." diye konuştu.

ABD ordusunda asayiş birlikleri alarmda

Esper, solunum cihazlarına ilişkin olarak, "Öngörülen (virüs bulaşan) insan sayısına bakılırsa bu 200 ventilatör aslında küçük bir oyuğu bile doldurmayacaktır ancak elimizde olanları sağlamayı teklif ediyoruz. Burada anahtar rol özel sektörde, üretim sektöründedir.” ifadelerini kullandı.

ABD ordusuna bağlı 14 laboratuvarın Pentagon mensubu olmayanlara Kovid-19 testi uygulamak için kullanıldığını aktaran Esper, 2 laboratuvarın daha faaliyete geçirileceği bilgisini paylaştı.

ABD Kara Kuvvetleri araştırma laboratuvarlarının aynı zamanda koronavirüs aşısı üzerinde de çalıştığını anlatan Esper, kullanılabilir bir aşının en erken 12 ile 18 ay içinde hazır olabileceğini söyledi.

ABD ordusunda asayiş birlikleri alarmda

ABD ORDUSUNDA VAKA SAYISI 36

Diğer taraftan, ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan asker sayısı 36’ya yükseldi.

Askerlerin ailelerinden 12 kişinin testleri de pozitif çıkarken, Pentagon bünyesinde çalışan 8 sivilin ve 3 sözleşmeli personelin de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD ordusunda toplam 14 bin 500 test kiti bulunuyor ve şu anda sadece 495 kişi test edilmiş durumda.

ABD ordusunda asayiş birlikleri alarmda

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