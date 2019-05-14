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ABD Orta Doğu'ya daha çok asker gönderecek

Orta Doğu'ya uçak gemileri, Patriot, F-35 gönderen Pentagon, İran'a karşı bölgede yapacağı faaliyetlerin planını Beyaz Saray'a sundu.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 08:14..
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ABD Orta Doğu'ya daha çok asker gönderecek

Amerikan New York Times gazetesi ABD'nin İran ile ilgili planlarını yazdı.

BEYAZ SARAY'A SUNULDU

Gaztenin haberine göre Pentagon İran’a karşı uygulanacak harekat planının detaylarını Beyaz Saray’a sundu.

ABD Orta Doğu'ya daha çok asker gönderecek

Bu harekat planına göre ABD Orta Doğu’ya 120 bin asker gönderecek. Bu rakam ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal ettiği zaman bölgede sahip olduğu asker sayısına yakın.

AMAÇ İRAN'IN NÜKLEER ÇALIŞMALARINI ENGELLEMEK

Bölgedeki askerlerin birincil görevi bölgedeki mevcut unsurları korumak ve İran’ın nükleer çalışmalarını engellemek olarak ifade ediliyor.

Dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a, "İran'da rejim değişecek mi?" sorusu soruldu. Trump bu soruya, "İran'da neler olacağını hep birlikte göreceğiz." cevabını verdi.

ABD Orta Doğu'ya daha çok asker gönderecek

CİDDİ BİR SAVAŞ HAZIRLIĞI VAR

ABD'nin bu planlarının gerçekleşmesi İran'la savaş riskini ciddi anlamda artırıyor. Ülkeler bu bu zamana kadar karşılıklı açıklamalarla birbirlerini tahrik ediyorlardı. Ancak ilk kez ciddi anlamda askeri hazırlıklar başladı.

ABD Orta Doğu'ya daha çok asker gönderecek

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