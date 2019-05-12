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ABD Orta Doğu'ya sevkiyatı sürdürüyor

İran'ı baskı altına alan ABD, terörizmi defetmek için Orta Doğu'da olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi | 12.05.2019 - 13:44..
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ABD Orta Doğu'ya sevkiyatı sürdürüyor

ABD, İran tehdidini gerekçe göstererek Orta Doğu’daki askeri varlığını gittikçe arttırıyor.

AMFİBİ GEMİSİ VE PATRİOT YOLA ÇIKTI

Bölgeye Patriot füze bataryaları ve USS Arlington adlı amfibik çıkarma gemisinin gönderildiği bildirildi.

6. FİLO DA ORADA

Bu son sevkiyatlar, İran’ın Amerika hedeflerine saldırı düzenleyebileceği konusundaki kaygılar üzerine bölgeye, USS Abraham Lincoln uçak gemisi (6. FİLO) ve B-52 bombardıman uçaklarının gönderilmesinin ardından geldi.

ABD Orta Doğu'ya sevkiyatı sürdürüyor

"KENDİMİZİ DE KORUYACAĞIZ"

Amerika Savunma Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Pat Shanahan geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, "İran’ın Amerikalılara ya da Amerika’nın çıkarlarına saldırması halinde buna en uygun şekilde karşılığını alacağını anlaması önemli. Biz terörizmi defetmek adına Orta Doğu’dayız, bunun için savaşıyor ve güvenliği tesis ediyoruz. Ve Kendimizi de koruyacağız" dedi.

"İRAN TEHDİT YARATIYOR"

Pentagon’da görevli üst düzey bir ordu yetkilisi, İran’ın hem kara hem denizde tehdit içeren unsurlar yarattığını, aralarında Devrim Muhafızları’nın da olduğu ordunun silahlı kanadını aralarında füzelerin de bulunduğu potansiyel silahlarla donatılıp hazırlandığını söyledi.

ABD Orta Doğu'ya sevkiyatı sürdürüyor

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre aynı yetkili bölgeye gönderilen USS Arlington gemisinin USS Fort McHenry’le yer değiştireceğini ve daha yüksek seviyede bir yönetim ve bölgede kontrole olanak sağlayacağını söyledi. Bunun da olası bir tehdide yanıt verme hızını ve kabiliyetini arttıracağını belirtti.

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