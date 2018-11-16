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ABD pedofili FETÖ'cüyü Türkiye'ye gönderdi

FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir,"çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edildi.

AA | 16.11.2018 - 15:52..
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ABD pedofili FETÖ'cüyü Türkiye'ye gönderdi

gözaltı

2014'te FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfının yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan Mehmet Salih Gözegir'in bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alındı.

23 KİŞİYE "PEDOFİLİ" BASKINI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir'in de aralarında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

2015'te Raindrop Vakfının yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir'in, bu yıl haziran ayında sınır dışı edilmesine karar verildi. ABD'li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir'in Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

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