ABD polisi siyahi kadını yere çarptı

Kaliforniya’nın Rio Vista ilçesinde bir polis memuru, siyahi kadına sert müdahalede bulundu. 31 yaşındaki siyahi kadının bir memur tarafından yere çarpıldığı anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİ KAMERADA

Pazar akşamı Rio Vista karayolunda meydana gelen olayda, polis memuru şüpheli aracı bağlamak için bir aracı durdurmak istedi. Aracın içerisindeki kadın, çıkmayı reddedip, memurların araca el koymasını engelledi.

Daha sonra sürücü dışarı çıktığında polis ve sürücü arasında, büyük arbede yaşandı. ABD’li polis, sürücüyü sert bir hamleyle yere çarptı. Arkadaşları ise sürücünün polisle olan mücadelesini kameraya aldı. Video, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada yayılmayı başardı.

ABD polisi kadını yere çarptı