taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1607
Euro
6.9084
Altın
1287.54
Borsa
91482.45
Gram Altın
254.756

ABD polisi siyahi kadını yere çarptı

Trafik kontrolü sırasında araçtan inmemek için direnen kadın, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kaliforniya’nın Rio Vista ilçesinde bir polis memuru, siyahi kadına sert müdahalede bulundu. 31 yaşındaki siyahi kadının bir memur tarafından yere çarpıldığı anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

POLİSİN SERT MÜDAHALESİ KAMERADA

Pazar akşamı Rio Vista karayolunda meydana gelen olayda, polis memuru şüpheli aracı bağlamak için bir aracı durdurmak istedi. Aracın içerisindeki kadın, çıkmayı reddedip, memurların araca el koymasını engelledi.

Daha sonra sürücü dışarı çıktığında polis ve sürücü arasında, büyük arbede yaşandı. ABD’li polis, sürücüyü sert bir hamleyle yere çarptı. Arkadaşları ise sürücünün polisle olan mücadelesini kameraya aldı. Video, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada yayılmayı başardı.

ABD polisi kadını yere çarptı

ABD polisi siyahi kadını yere çarptı

ABD polisi siyahi kadını yere çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

94
Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

197
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

14
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

130
İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

53
Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

30
YSK protestoları devam ediyor

YSK protestoları devam ediyor

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir