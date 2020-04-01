ABD, Rusya ve Fransa'da raflar boşaltıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede karantina uygulaması başlatıldı.

Bazı yerlerde halka, sadece acil ihtiyaçlarını karşılamaları için dışarı çıkma izni veriliyor.

MARKET RAFLARI BOŞ

ABD, Fransa ve Rusya'da kayda geçen görüntülerde, salgın nedeniyle market raflarının boşaltıldığı görüldü. Temizlik ve gıda ürünleri, kısa sürede tükendi.

TUVALET KAĞIDINA YOĞUN TALEP

Bir market rafına yapıştırılan notta, tuvalet kağıdına yüksek talep nedeniyle, söz konusu üründen her müşteriye bir paket verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.