ABD savaş gemileri İran füzelerinin menzilinde

ABD- İran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor.

İran hükümeti, bugün yaptığı bir açıklamayla adeta ABD'ye gözdağı verdi.

Hukuk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Salih Cokar, İran'ın geliştirdiği füzelerin, Basra Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemilerine ulaşabileceğini söyledi.

2 BİN KİLOMETRE

ABD'ye ait savaş gemilerinin bölgeye yığılmasını değerlendiren İranlı komutan, "Kısa menzilli füzelerimiz, kolaylıkla Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerine ulaşabiliyor. Füzelerimiz ayrıca 2 bin kilometre alanında bulunan her hedefi vurabiliyor." dedi.

"ABD EKONOMİSİ YENİ SAVAŞIN MALİYETİNİ KALDIRAMAZ"

ABD'nin İran'a karşı bir savaş başlatamayacağını ileri süren İranlı komutan, "Dünya enerjisinin yüzde 60'ından fazlası Batı Asya'dan elde ediliyor, bölgede bir savaş çıkarsa dünyada enerji arzı sekteye uğrar. ABD ekonomisi de yeni bir savaşın maliyetini karşılayacak güçte değil." dedi.

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