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ABD, Suriye sınırından çekiliyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyon öncesinde ABD birlikleri de Suriye'nin Türkiye sınırından çekilmeye başladı.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 09:30..
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ABD, Suriye sınırından çekiliyor

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırındaki bölgeye harekat düzenlemeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cumartesi günü yaptığı açıklamada "Belki bugün belki yarın denecek kadar" yakın demiş, dün gece de ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da; Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığında olduğu ifade edilmişti.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Reuters'ın Suriye'deki YPG'li teröristlerin paravan örgütü SDG'ye dayandırdığı habere göre; ABD birlikleri Türkiye sınırındaki bölgelerden çekilmeye başladı.

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