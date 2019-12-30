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ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 08:29..
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ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, yapılan hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

ABD: SAVUNMA SALDIRILARI YAPTIK

Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, şu ifadeleri kullandı:

"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH'nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."

KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde konuşlanan Haşdi Şabi askeri üssüne ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında, ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını belirtti.

Rubayavi, ağır yaralıların olduğunu, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.

ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

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