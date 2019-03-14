ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

Reuters'ın ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriye'ye yapması muhtemel operasyonun iki ülke arasındaki görüşmelerde ele alınmadığı belirtildi.

Medyada yer alan söylentilere cevap niteliğinde konuşan ABD'li bir yetkiliye göre, ayrıca bu bölgeye yapılacak operasyonun Türkiye'nin güvenlik endişelerini dindirmesi söz konusu değil.

RUSYA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR İDDİASI VAR

Açıklama terör örgütü YPG tarafından kontrol edilen bölgeye muhtemel bir operasyon için ABD ve Rusya ile görüşüldüğü iddiası sonrası geldi.

"OPERASYONA SICAK BAKMIYORUZ"

ABD'li yetkili Türkiye ile güvenlik önlemleri konusunda detayların konuşulduğunu ancak ABD'nin herhangi bir operasyona sıcak bakmadığı ve gerek görmediğini belirtti.